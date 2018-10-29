بالصور... العثور على طائرة استطلاع وأسلحة إسرائيلية وأمريكية وشاحنات في القنيطرة السورية

عثرت السلطات السورية بالتعاون مع الأهالي على كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة منها إسرائيلية وأمريكية الصنع وطائرة استطلاع وشاحنات في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

© Sputnik . Aata Farhat رفع العلم السوري فوق معبر القنيطرة بين سوريا والجولان

أفادت وكالة " سانا " الرسمية السورية أن الجهات المختصة عثرت بالتعاون مع الأهالي على كميات كبيرة من الأسلحة والأدوية بينها إسرائيلية وأمريكية الصنع من مخلفات الإرهابيين في عدد من قرى القنيطرة المحررة من الإرهاب

وذكرت الوكالة أن الجهات المختصة وبالتعاون مع لجان المصالحة والأهالي عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة بينها إسرائيلية وأمريكية الصنع وأدوية وسيارات شحن كبيرة وسيارات إسعاف غربية الصنع في قرى بريقة وبئر عجم ورسم سند في القطاعين الجنوبي والغربي من محافظة القنيطرة.

وبينت أن المضبوطات شملت أجهزة اتصال وطائرة استطلاع وصواريخ تاو أمريكية الصنع وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة منها صواريخ وقذائف دبابات ومدافع هاون متنوعة العيارات ومضادة للدروع وأجهزة كشف متفجرات وأجهزة تشويش ومناظير رؤية ليلية.

تقع مدينة القنيطرة جنوب غربي البلاد، في واد مرتفع في هضبة الجولان على ارتفاع 1010 متر فوق مستوى سطح البحر، وتقع بشكل استراتيجي قرب خط إطلاق النار مع إسرائيل، واسمها يعني "الجسر الصغير".