مستشار أردوغان لـ"سبوتنيك": نستبعد محاكمة عادلة في السعودية للمحتجزين بشأن خاشقجي

استبعد مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، اليوم الاثنين، أن تتم محاكمة المحتجزين على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بشكل عادل في المملكة، مجددا المطالبة بمحاكمتهم في تركيا حيث ارتكبت الجريمة.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال أقطاي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "نحن نطالب بتسليم الأشخاص المحتجزين لدى السعودية لأننا نستبعد احتمال محاكمتهم بشكل عادل".

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وأضاف مستشار الرئيس التركي، أن "النائب العام التركي أطلع النائب العام السعودي على الأدلة المتوفرة حول جريمة خاشقجي، إلا أن أنقرة لم تسلم أي جهة الأدلة والمعلومات المتوفرة لديها بما فيه النائب العام السعودي، لأن التحقيقات لا زالت مستمرة، وتسليم الأدلة غير وارد من أجل سلامة التحقيقات".

وكان النائب العام السعودي، سعود المعجب، قد التقى، اليوم الاثنين، بنظيره التركي، عرفان فيدان،في إسطنبول، لبحث قضية مقتل الصحفي السعودي.