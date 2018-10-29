الجيش العراقي يطلق "الإنذار الأخير" ضد "داعش" قرب سوريا (فيديو)

ألقى طيران الجيش العراقي، اليوم الإثنين، منشورات ضمن عمليات أطلق عليها "الإنذار الأخير" في مناطق أعالي الفرات، غربي العراق، بمحاذاة سوريا.

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، اليوم، قائلا:

© REUTERS / Thaier Al-Sudani تكثيف انتشار القوات العراقية على الحدود مع سوريا

"ضمن "عمليات الإنذار الأخير"، طيران الجيش يلقي منشورات في مناطق أعالي الفرات في قاطع عمليات الانبار، غربي العراق، صادرة عن وزارة الدفاع تحث المواطنين للتعاون مع القوات الأمنية لبذل المزيد من الجهود لتأمين تراب الوطن الغالي".

وأضاف الإعلام الأمني، كما تحث المنشورات، المواطنين على التعاون لملاحقة الخلايا النائمة وكل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحشد الشعبي، حالة التأهب على الحدود العراقية السورية، وذلك عقب سقوط مواقع لـ "قوات سوريا الديموقراطية" في يد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر الموقع الرسمي لقوات "الحشد الشعبي" أن مديرية العمليات المركزية في هيئة "الحشد الشعبي" أعلنت حالة التأهب على الحدود العراقية السورية عقب سقوط مواقع تابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" بيد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت المديرية، في بيان لها ، إن "كافة قطعات الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية أعلنت حالة التأهب عقب التطورات الاخيرة التي شهدتها المنطقة وسقوط مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية بيد داعش".

وأضاف البيان، أنه "تم تعزيز قطعاتنا الموجودة هناك تحسبا لأي طارئ ومواجهة أي تحرك للعدو الداعشي، خصوصا أنه يستغل سوء الأحوال الجوية للتسلل أو مهاجمة القطعات".

كما أكد البيان أن "الوضع حاليا تحت السيطرة وأن قوات الحشد الشعبي في محور غرب الأنبار تؤدي مهامها على أكمل وجه".