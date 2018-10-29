امرأة تفجر نفسها وسط العاصمة التونسية

وبحسب "رويترز"، قال شاهد: "إنه سمع دوي انفجار قوي ورأى أناسا يهربون بعد الانفجار".
امرأة تفجر نفسها بالقرب من سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة وسط #تونس pic.twitter.com/fOHNUiM5wS— Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨
وذكر موقع "شمس إف إم" التونسي، أن الانفجار وقع مباشرة بعد انتهاء مسيرة لعائلة الشاب أيمن العثماني، ما أحدث فوضى في المكان، مؤكدا أن القوات الأمنية أغلقت المكان.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، أصيب 4 من رجال الشرطة التونسية إثر تفجير امرأة لنفسها في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.
#Tunis #BREAKING: Woman blew herself up in centre of #Tunisia's capital #Tunisia #تونس pic.twitter.com/gQMcgy7aKA— Ashref Rabaaoui (@ashref_rabaaoui) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨
وقال شرطي من المتواجدين في مكان الحادث لوكالة "سبوتنيك" إن "سيدة كانت تقود دراجة فجرت نفسها قرب عناصر الشرطة".
وأضاف "أصيب 4 من رجال الشرطة بجروح خفيفة".
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