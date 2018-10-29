القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في مسيرة نحو السياج الحدودي

قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مع تجدد المسيرات البرية والبحرية صوب الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، "استشهاد الشاب محمد أبو عبادة (27) عاما بعد إصابته برصاص الاحتلال خلال فعاليات المسير البحري الـ14 شمال قطاع غزة".

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن جثمان الشاب الفلسطيني وصل إلى مجمع الشفاء الطبي.

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وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب محمد عبد الحي أبو عبادة 27 عام برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة — قناة الأقصى الفضائية (@AqsaTVChannel) October 29, 2018

​وكان فلسطينيون قد بدأوا بالتوافد إلى السياج الفاصل للمشاركة في الحراك البحري، وانطلقت قوارب كسر الحصار من ميناء غزة، باتجاه منطقة الحدود البحرية الفاصلة شمال قطاع غزة.

وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز تجاه المشاركين في الحراك البحري، مما تسبب بإصابة العشرات منهم بحالات اختناق، بحسب وكالة "معا".