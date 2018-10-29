"المنحة السعودية" تصل إلى اليمن

أعلن رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك عن تسلم أول شحنة من المنحة السعودية الخاصة بتوفير وقود محطات الكهرباء في اليمن، بقيمة 60 مليون دولار شهرياً.

واعتبر عبد الملك في تغريدات، على "تويتر"، اليوم الاثنين، أن المنحة النفطية التي وصلت، اليوم، إلى عدن تمثل "محطة فارقة في مسيرة الدعم المستمر للاقتصاد والتنمية وإعادة البناء".

تدشين استلام اول شحنه من المنحة السعودية لوقود محطات الكهرباء بقيمة ٦٠ مليون دولار شهريا، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، محطة فارقة في مسيرة الدعم المستمر للإقتصاد والتنمية وإعادة البناء.#الاشقاء_عون_وسند_لليمن pic.twitter.com/ZzHx1BhlS5 — د. معين عبد الملك (@DrMaeenSaeed) October 29, 2018

وأكد عبد الملك أن منحة وقود محطات الكهرباء المقدمة من السعودية، ستمكن الحكومة من الحفاظ على المصادر المحدودة للنقد الأجنبي ودعم قطاع الخدمات الأساسية والتعليم والصحة، لافتاً إلى اعتماد الحكومة مبدأ الشفافية في الرقابة والتوزيع للمنحة النفطية.

أعتمدت الحكومة مبدأ الشفافية في الرقابة والتوزيع لمنحة وقود محطات الكهرباء المقدمة من الأشقاء في المملكة، وسيمكن ذلك الحكومة من الحفاظ على المصادر المحدودة للنقد الأجنبي ودعم قطاع الخدمات الأساسية والتعليم والصحة. #الاشقاء_عون_وسند_لليمن pic.twitter.com/czgsqMmbli — د. معين عبد الملك (@DrMaeenSaeed) October 29, 2018

ووقعت الحكومتان اليمنية والسعودية، في السادس من أغسطس/آب الماضي، مذكرة تفاهم على منحة سعودية خاصة لليمن بقيمة 60 مليون دولار شهريا لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد.