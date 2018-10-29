مطار شرم الشيخ يستقبل 221 سائحا روسيا قادما من كازاخستان (صور)

صرح الطيار طارق فوزي، رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن مطار شرم الشيخ استقبل صباح اليوم الإثنين، أولى الرحلات القادمة من مدينة تاراز في كازاخستان وتحمل على متنها 221 سائحا روسيا.

وكان في استقبال الطائرة، اللواء مجدي سالم، مدير مطار شرم الشيخ الدولي، وفريق من العلاقات العامة، لتسهيل كافة إجراءات الوصول، والاحتفال بركاب أولى الرحلات، إذ تم تقديم فقرات من الفنون الشعبية، وإهداء باقات الورود والهدايا التذكارية للركاب.

© Sputnik . Mohamed Hemeida سياح روس في مطار شرم الشيخ، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018

وأثنى السياح الروس على حسن الاستقبال وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم.

© Sputnik . Mohamed Hemeida سياح روس في مطار شرم الشيخ، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018

ومن المقرر أن تصل رحلة أسبوعية من مدينة تاراز إلى مطار شرم الشيخ.