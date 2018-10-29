السعودية و4 دول عربية يستعدون لمناورات شاملة في مصر

أنهت القوات المسلحة السعودية استعداداتها للمشاركة في تمرين ( درع العرب-1 )، الذي سينفذ في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 21 فبراير وحتى 11 مارس 2019، بمشاركة القوات المسلحة لكل من الإمارات والبحرين والكويت والأردن ومصر.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح قائد القوات السعودية المشاركة في التمرين العميد الركن عبدالله بن حسين السبيعي، أنه تم الانتهاء من مرحلة التحضير لهذا التمرين، مؤكدا جاهزية جميع القوات المشاركة برية وجوية وبحرية ودفاع جوي.

​وبين قائد القوات السعودية، أن التمرين يأتي ضمن خطط وزارة الدفاع السنوية لتأهيل وتدريب منسوبي القوات المسلحة للرفع من جاهزيتهم القتالية، كما يسهم في دعم أواصر التعاون والتنسيق بين الدول الشقيقة من خلال توحيد المفاهيم لتطبيق مفهوم العمل المشترك.