السعودية و4 دول عربية يستعدون لمناورات شاملة في مصر

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح قائد القوات السعودية المشاركة في التمرين العميد الركن عبدالله بن حسين السبيعي، أنه تم الانتهاء من مرحلة التحضير لهذا التمرين، مؤكدا جاهزية جميع القوات المشاركة برية وجوية وبحرية ودفاع جوي.
#وزارة_الدفاع بقواتها المسلحة تنهي استعداداتها للمشاركة في تمرين (#درع_العرب-1) بريًا، بحريًا، جويًا.https://t.co/eeDNBJFjxO#واس pic.twitter.com/sstbBcsJp0— واس (@spagov) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨
وبين قائد القوات السعودية، أن التمرين يأتي ضمن خطط وزارة الدفاع السنوية لتأهيل وتدريب منسوبي القوات المسلحة للرفع من جاهزيتهم القتالية، كما يسهم في دعم أواصر التعاون والتنسيق بين الدول الشقيقة من خلال توحيد المفاهيم لتطبيق مفهوم العمل المشترك.
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