برنامج الأغذية العالمي: العنف في جنوب السودان يمنع وصول المساعدات الغذائية

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن العنف في جنوب السودان يمنع وصول المساعدات الغذائية الضرورية لدرء الجوع الشديد في بعض المناطق مما يدل على أن اتفاق السلام الذي جرى توقيعه الشهر الماضي لم يصمد.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب التي بدأت في عام 2013، مشيرة إلى دراسة أجرتها كلية لندن للصحة العامة وطب المناطق الحارة قالت إن تلك الحرب تسببت في مقتل ما يقرب من 400 ألف شخص.

ويلزم الاتفاق الأطراف المتحاربة ، وهي القوات الموالية للرئيس سلفا كير من جانب والجماعات التي تقاتلها من جانب آخر، بتقاسم السلطة.

ويقول محللون وجماعات إغاثة إن من غير الواضح كيف سينفذ هذه الاتفاق على أرض الواقع، بحسب "رويترز".

وقال برنامج الأغذية إن المعارك ما زالت دائرة في ولاية غرب بحر الغزال وولاية الاستوائية الوسطى، وقال عدنان خان مدير جنوب السودان في البرنامج لرويترز عبر البريد الإلكتروني "هناك عشرات الآلاف من المحتاجين".

وخص برنامج الأغذية العالمي بالذكر منطقة باجاري الواقعة في جنوب غربي مدينة واو في بحر الغزال التي يشتد وينتشر فيها الجوع لدرجة تبعث على القلق.

وأضاف البرنامج "تم تقديم إمدادات غذائية لفترة وجيزة في سبتمبر بعد أربعة أشهر دون وصول للمساعدات.. لكن انعدام الأمن يمنعنا مجددا من الوصول للمنطقة".