توضيح هام من السعودية بشأن ضحايا الطائرة الإندونيسية

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في إندونيسيا، بيانا هاما بشأن ضحايا حادث سقوط الطائرة الإندونيسية، التي وقعت صباح اليوم الإثنين، في البحر.

أكد سفير السعودية في إندونيسيا، أسامة محمد الشعيبي، أنه لم يكن يوجد سعوديين على متن رحلة خطوط طيران "ليون إير" الإندونيسية المحلية، التي تحطمت في البحر، وكانت منطلقة من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، متجهة إلى مدينة بانكال بينانغ في جزيرة سومطرة، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

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وأوضح الشعيبي أنه بالتنسيق مع الطيران المدني الإندونيسي، تبين أنه لم يكن يوجد سعوديين على متن الرحلة الجوية.

وأعلن مسؤولون في إندونيسيا إن 189 شخصا كانوا على متنها ويرجح غرقها بعد سقوطها في البحر قبالة جزيرة جاوة، صباح اليوم، بعد قليل من إقلاعها من العاصمة جاكرتا، وقد فقد الاتصال معها بعد 13 دقيقة من إقلاعها.

وأظهر موقع "فلايت رادار 24 دوت كوم" أن الطائرة أقلعت حوالي الساعة 6:20 صباحا بالتوقيت المحلي وكان من المقرر أن تهبط في الساعة 7:20 صباحا.

وتظهر بيانات (فلايت رادار 24 دوت كوم) أن الطائرة وصلت إلى ارتفاع 5000 قدم (1524 مترا) قبل أن تفقد الارتفاع ثم استعادته قبل أن تسقط باتجاه البحر في نهاية المطاف.

وتشير البيانات إلى أن زورقا كان يغادر ميناء العاصمة شاهد الطائرة لدى سقوطها.