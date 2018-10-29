ابن راشد يستقبل نائب رئيس الصين (فيديو)

ورحب ابن راشد، بحضور ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بنائب الرئيس الصيني، معربا عن ثقته بأن هذه الزيارة ستسفر عن نتائج إيجابية، تعزز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية على المستويات كافة وفي شتى الميادين.

يذكر أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، زار الإمارات العربية المتحدة، في شهر يوليو/تموز، وهي أول رحلة خارجية له، بعد إعادة انتخابه رئيساً لبلاده.

وناقش الرئيس الصيني مع الجانب الإماراتي وقتها، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى توقيع 4 اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات.