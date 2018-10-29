قيادي في "النهضة": تفجير بورقيبة يخدم أعداء الحرية

أكد منار السكندراني، القيادي في حركة "النهضة" التونسية، أن التفجير الإرهابي الذي وقع في شارع الحبيب بورقيبة اليوم الاثنين، لا يخدم المسار الديمقراطي ولا يخدم مواعيد الانتخابات القادمة.

وتابع السكندراني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "مثل هذا العمل الإجرامي الجاهل الكائد يأتي بعد اتمام حركة النهضة بنجاح لندوة لإطارات الحركة، وهو عمل لا يخدم إلا أعداء الحرية، وجاء بعد أن قطعت تونس طريقا وشوطا كبيرا للتعايش السلمي".

© REUTERS / Tarek Amara الشرطة التونسية تعتقل "إرهابيا" ثان عقب تفجير شارع الحبيب بورقيبة (فيديو)

وشدد السكندراني على أن التفجير "جاء بعد إعلان راشد الغنوشي إصراره على التوافق مع رئيس الدولة، كما أن التفجير جاء وتونس تتجه نحو الانفراج الاقتصادي، والعملية لا تخدم شروط البنوك العالمية".

وكانت وزارة وزارة الداخلية التونسية أعلنت، أن امرأة تبلغ من العمر 30 عاما أقدمت على تفجير نفسها بالقرب من دورية أمنية في العاصمة تونس.

ولم تسفر عملية التفجير عن خسائر في الأرواح، إلا أنها أسفرت عن إصابة 8 من عناصر الشرطة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.