قيادي في "النهضة": تفجير بورقيبة يخدم أعداء الحرية

وتابع السكندراني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "مثل هذا العمل الإجرامي الجاهل الكائد يأتي بعد اتمام حركة النهضة بنجاح لندوة لإطارات الحركة، وهو عمل لا يخدم إلا أعداء الحرية، وجاء بعد أن قطعت تونس طريقا وشوطا كبيرا للتعايش السلمي".
وكانت وزارة وزارة الداخلية التونسية أعلنت، أن امرأة تبلغ من العمر 30 عاما أقدمت على تفجير نفسها بالقرب من دورية أمنية في العاصمة تونس.
ولم تسفر عملية التفجير عن خسائر في الأرواح، إلا أنها أسفرت عن إصابة 8 من عناصر الشرطة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
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