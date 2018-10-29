تزامنا مع إطلاق "خليفة سات"... صورة نادرة للشيخ زايد

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، إطلاق القمر الصناعي "خليفة سات"، الذي يحمله الصاروخ الياباني (H-IIA)، ليكون بذلك أول قمر صناعي مصنوع بأياد إماراتية.

وبهذه المناسبة، شارك نائب رئيس الوزراء الإماراتي وزير الداخلية، سيف بن زايد آل نهيان، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورة نادرة لوالده الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يتفقد نموذجا أوليا لقمر صناعي من أجل إطلاقه بإسم بلاده.

وغرد ابن زايد مع الصورة: "خليفة سات" حُلُم القائد المؤسس.. وجهود قيادةٍ استثنائية.. ليُصنع بعقولٍ وأيادٍ إماراتية.. أبارك للإمارات حكومةً وشعباً إنجاز أبنائها المخلصين".

"خليفة سات" حُلُم القائد المؤسس.. وجهود قيادةٍ استثنائية.. ليُصنع بعقولٍ وأيادٍ إماراتية.. أبارك للإمارات حكومةً وشعباً إنجاز أبنائها المخلصين. pic.twitter.com/gQuAzomOno — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) October 29, 2018

​وأطلق "خليفة سات" من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، بعد أن استغرق تصنيعه 4 أعوام، شملت تدريب فريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء، وهو نفس المركز الذي شهد عمليات تطوير القمر الصناعي، بحسب شبكة "سي إن إن".

وعرضت صحيفة "البيان" الإماراتية مقطع فيديو يظهر المنصوري مع عبد الله حرمول مدير إطلاق "خليفة سات"، بعد إطلاق القمر الصناعي بنجاح، حيث بكى المنصوري فرحا بهذا الإنجاز التاريخي.