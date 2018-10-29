السعودية تفكك 12 ألف لغم "زرعها الحوثيون" في اليمن

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من تفكيك مجموعة جديدة من الألغام في اليمن.

ونجح المركز في غضون ثلاثة أسابيع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من انتزاع 77 لغما مضادا للأفراد، و3116 لغما مضادا للآليات، و1817 عبوة ناسفة، و146 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه 5156 لغما.

© AP Photo / Yassir Hassan "المنحة السعودية" تصل إلى اليمن

وقال بيان للسفارة السعودية تلقت " سبوتنيك " نسخة منه اليوم الاثنين: "إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 11785 لغما، زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء".

وأضاف البيان "انتهاج الحوثيين سياسية زراعة الألغام بطرق عشوائية وغير منظمة أو موثقة بخرائط، يشكل تحديا لمستقبل اليمن، كونها تحتاج عشرات السنين لتفكيكها".

يذكر أن مركز الملك سلمان قدم حتى الآن للشعب اليمني 338 مشروعا، استهدفت مجالات الأمن الغذائي والصحي والإيواء والتعليم، تعدت تكلفتها الإجمالية 13 مليار و412 مليون دولار أمريكي.