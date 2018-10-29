مصدر: إسرائيل نفذت غارات في سوريا عقب إسقاط الطائرة الروسية

القدس — سبوتنيك. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي وصفته برفيع المستوى مساء اليوم الإثنين، قوله إن "سلاح الجو الإسرائيلي قصف أهدافا في سوريا بعد حادث إسقاط الطائرة الروسية في مدينة اللاذقية السورية في الشهر الماضي".
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية حملت سلاح الجو الإسرائيلي المسؤولية عن حادث إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية "ايل-20"، وذكرت أنه في يوم 17 أيلول/ سبتمبر، فقد الاتصال بطائرة "ايل-20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومتراً عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية.
وكان على متن الطائرة 15 عسكريا روسيا، وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الحادث تزامن مع قيام أربع طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في اللاذقية.
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