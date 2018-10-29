الجيش اليمني يسيطر على جبال استراتيجية شمال صعدة

أعلنت قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف، استعادة مواقع استراتيجية من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية بعملية التفاف وصفتها بالنوعية.

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني، عن رئيس عمليات اللواء 102 قوات خاصة العقيد كنعان الأحصب: "الجيش الوطني نفذ، مساء أمس الأحد، هجوماً نوعياً ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية شرق جبهة باقم شمال صعدة، تمكن خلاله من تحرير جبال الكوفية الاستراتيجية، وإلحاق خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا".

© REUTERS / Naif Rahma قتلى وجرحى من الجيش اليمني برصاص مسلحي "أنصار الله" شرقي العاصمة صنعاء

وأضاف العقيد الأحصب "أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 20 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية وجرح آخرين، إضافة إلى وقوع ثلاثة عناصر حوثية في الأسر".

في الأثناء، ذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف شن غارتين على مديرية شدا غرب صعدة، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي نفذه الجيش السعودي على مناطق متفرقة في مديريتي شدا ورازح الواقعتين على الشريط الحدودي.

وكان الجيش اليمني قد أعلن في 16 آب/ أغسطس الماضي، اقتحام مركز مديرية باقم وتحرير أجزاء واسعة منه، بعد معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

وتخوض القوات الحكومية بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" في 6 جبهات بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.