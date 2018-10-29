السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من خطر

جددت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، دعوتها للمواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، لورود تقرير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى احتمال تعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات.

ويمكن أن يصحب التقلبات الجوية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يتأثر بها عدد من المناطق بينها العاصمة الرياض، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

© AP Photo / Hani Mohammed سيول السعودية تحمل معها ألغاما من اليمن

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي بالجميع أخذ الحيطة، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه في أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار.

وطالب الدفاع المدني السعودي المواطنين بالبعد عن الأسلاك الكهربائية، التي تعرّضت لمياه الأمطار، حتى لا تصاب بالصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكد الدفاع المدني أنه اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيّرات في الحالة الجوية، متمنية للجميع السلامة.

من جانبه قال الفلكي السعودي الدكتور عدنان الأحمد خلال حديثه لـ"سبوتنيك": "السعودية تشهد كل عام غرق شباب جراء اندفاعهم للمشي بالسيارة وسط السيول الجارفة في الأودية، رغم التحذيرات التي تطلقها السلطات لتوخي الحذر والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية، مشيرا إلى أن السيول تأتي فجأة، ولشدة خطورتها يصعب مواجهتها والفرار منها.

وتابع: "غالب من تجتاحهم السيول لا يتم إنقاذهم، لذا يقوم الدفاع المدني بجهد كبير عبر المروحيات وسيارات خلال عمليات الإنقاذ".

وأضاف: "الكثير يجازف بالخروج في أثناء هطول الأمطار دون الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات، ويقول عبارة يكررها الشباب دائما: لم نتوقع حجم هذه السيول".