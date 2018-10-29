"الحوثيون" يعلنون إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف في محافظة حجة اليمنية

القاهرة — سبوتنيك . أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله" بأن مقاتلي الجماعة أسقطوا طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف شرق جبل أبو النار في الشرقية لمدينة حرض شمال غربي حجة.

وتعد هذه الطائرة هي الثانية لقوات التحالف التي يتم إسقاطها خلال ساعات، حيث أعلنت جماعة "أنصار الله" في وقت سابق اليوم، إسقاط طائرة استطلاع حديثة للتحالف خلال رصدها مواقع لمسلحي "أنصار الله" شمال شرقي مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

في سياق آخر، استهدفت مدفعية "أنصار الله" تجمعات للجيش اليمني شمال شرقي جبل أبو النار شرق حرض المحاذية لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية، ما أدى إلى إحداث خسائر في صفوف القوات الحكومية.

ويعاني اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري تقوده منذ آذار/ مارس 2015، دعما لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي، وذلك عقب استيلاء "الحوثيين" على العاصمة صنعاء ومدن يمنية عدة وإزاحة الرئيس.