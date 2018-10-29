في مواجهات مع الجيش اليمني... سقوط قتلى من "أنصار الله"

وأوضح العقيد الحارثي: "الميليشيا استخدمت مختلف أنواع الأسلحة وقذائف الهاون إلا أن الجيش أفشل الهجوم، وقتل أكثر من ستة من عناصرها وأصاب آخرين".
وأشار الحارثي: "الميليشيا لم تستطع استعادة أي من المواقع التي خسرتها في الملاجم خلال الأيام الماضية".
وفي وقت سابق اليوم، ذكر تلفزيون المسيرة الناطق باسم "أنصار الله" أن مقاتلي الجماعة اقتحموا مواقع تابعة للجيش في الجريبات بجبهة ناطع شرق البيضاء، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف العسكريين.
وكانت القوات الحكومية أطلقت بإسناد من التحالف في 26 يوليو/ تموز الماضي، عملية عسكرية لاستكمال السيطرة على مديرية الملاجم من قبضة جماعة "أنصار الله"، تمكنت خلالها من استعادة عدد من المناطق المهمة، حسب موقع الجيش اليمني.
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