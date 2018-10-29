في مواجهات مع الجيش اليمني... سقوط قتلى من "أنصار الله"

تجددت المواجهات، اليوم الاثنين، بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف بقيادة السعودية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة البيضاء وسط اليمن.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... "أنصار الله" تستعيد مواقع عسكرية جنوب الحديدة

القاهرة — سبوتنيك . نقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن أركان حرب اللواء 19 مشاة العقيد مساعد عزام الحارثي: "قوات الجيش في محوري بيحان والبيضاء تمكنت من إفشال هجوم عنيف لميليشيا الحوثي الإنقلابية على مواقع في جبهة الملاجم شرق البيضاء".

وأوضح العقيد الحارثي: "الميليشيا استخدمت مختلف أنواع الأسلحة وقذائف الهاون إلا أن الجيش أفشل الهجوم، وقتل أكثر من ستة من عناصرها وأصاب آخرين".

وأشار الحارثي: "الميليشيا لم تستطع استعادة أي من المواقع التي خسرتها في الملاجم خلال الأيام الماضية".

وفي وقت سابق اليوم، ذكر تلفزيون المسيرة الناطق باسم "أنصار الله" أن مقاتلي الجماعة اقتحموا مواقع تابعة للجيش في الجريبات بجبهة ناطع شرق البيضاء، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف العسكريين.

وكانت القوات الحكومية أطلقت بإسناد من التحالف في 26 يوليو/ تموز الماضي، عملية عسكرية لاستكمال السيطرة على مديرية الملاجم من قبضة جماعة "أنصار الله"، تمكنت خلالها من استعادة عدد من المناطق المهمة، حسب موقع الجيش اليمني.