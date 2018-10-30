العراق يؤكد تضامنه الكامل مع تونس ضد العنف والإرهاب

بغداد — سبوتنيك . وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب في بيان: "تجدد وزارة الخارجية موقف العراق الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب وتؤكد تضامنها الكامل مع حكومة تونس في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار".

وتعبر الوزارة عن تمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وفجرت سيدة تبلغ من العمر 30 عاما نفسها، في وقت سابق من يوم الاثنين، في شارع الحبيب بو رقيبة وسط العاصمة التونسية، ما أسفر عن إصابة 8 من رجال الأمن ومدني.

ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الحادث، في حين قالت الداخلية التونسية إن السيدة التي فجرت نفسها غير معروفة للمصالح الأمنية بالتطرف.