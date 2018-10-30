القنصلية السعودية في نيويورك تصدر بيانا عاجلا

أصدرت القنصلية السعودية في نيويورك، بيانا عاجلا، بشأن وفاة طالبتين سعوديتين، عثر عليهما في نهر "هدسون" بمدينة نيويورك.

وقالت القنصلية السعودية، في بيانها، إن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد في هذه الحادثة، لذلك فإنه لم يتم التعرف حتى الإثنين على سبب وفاة الطالبتين، وأشارت إلى أن القضية لاتزال قيد التحقيق، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

© AFP 2018 / Laura Buckman شاهد لحظة العثور على جثتي فتاتين سعوديتين بأمريكا

وأكدت القنصلية السعودية أنها تعمل مع السلطات المحلية في أمريكا ووزارة الخارجية الأمريكية وسفارة السعودية في واشنطن، لمعرفة ملابسات وتفاصيل هذه القضية.

وتابعت قنصلية المملكة في نيويورك بيانها بالإشارة إلى أنها عينت محاميا من قبلها لمتابعة المسار القانوني للقضية، كما أنها سعت للتواصل مع عائلة الضحيتين للوقوف إلى جانبها في هذا الظرف، ولفتت إلى أن الطالبتين كانتا تدرسان برفقة أخيهما في واشنطن.

. #بيان من القنصلية العامة في نيويورك pic.twitter.com/jhL7cvQfnb — القنصلية العامة في نيويورك (@KSAconsulateNY) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨

يذكر أن القنصلية أعلنت، مساء الأحد الماضي، أنها تتابع قضية الطالبتين وتتعاون مع السلطات المحلية لكشف ملابسات وفاتهما، بعد أن عثر عليهما في نهر "هودسون" الخميس الماضي.