بعد تصريحات قطر بشأن دول المقاطعة... تركيا تتحدث

تحدث وزير الخارجية التركي، عن العلاقات التركية مع قطر، وذلك بعد تأكيد وزير الدفاع القطري عن دور تركيا في "إفشال الحصار الخليجي".

وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن العلاقات القطرية التركية وصلت إلى مستوى مثالي في الفترة الأخيرة، حسب صحيفة الوطن القطرية.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE السفارة الأمريكية في الدوحة: العلاقة مع قطر أقوى من أي وقت مضى

وأوضح الوزير أن مجالات التعاون بين البلدين كثير ومتنوعة "إجمالي حجم المشاريع التي نفذها المقاولون الأتراك في قطر منذ عام 2002 بلغ 17.4 مليار دولار وأنه منذ عام 1972، نفذ المقاولون الأتراك حوالي 9400 مشروع في 121 دولة".

وأشار وزير الخارجية التركي، إلى أن مجال الصناعات الدفاعية "مهم من علاقاتنا الثنائية بين قطر وتركيا، ويعزز القدرات العسكرية للقوات المسلحة القطرية ويساهم في أمن واستقرار منطقة الخليج".

وأكد الوزير أن "نشر القوات المسلحة التركية في قطر يجيء بموجب اتفاق التعاون الثنائي في المجالين العسكري والدفاعي الموقع بين تركيا وقطر في عام 2014".

وعن الحصار الخليجي أضاف جاويش أوغلو أن "قطر تجاوزت آثار الحصار، وواصلت نموها الاقتصادي، وتركيا دائما ما تنظر إلى دول الخليج كعائلة، ويتم حل الخلافات بين أفراد الأسرة من خلال الحوار".

وأكد أوغلو أن تركيا ستواصل دعم قطر طالما استمر الحصار.

وقال: "لقد أيدنا بكل جد الجهود المخلصة التي تبذلها الكويت للتوسط بين الأطراف، وسعداء لتجاوب قطر بشكل إيجابي مع جهود الوساطة".

وكان وزير الدفاع القطري خالد العطية، قال إن بلاده نجحت في إبطال عمل عسكري ضدها وأن حرية التعبير في قطر "لا سقف لها".

وأضاف العطية، في مؤتمر بعنوان: "أزمة الخليج وآثارها.. مقاربات علمية"، بالعاصمة الدوحة، السبت الماضي أن "قطر انتصرت على العدوان"، مؤكدا أن بلاده كانت ملتزمة دائما بمبدأ حسن الجوار وباستقلالية سياستها عن الكتلتين المتنازعتين في المنطقة "السعودية وإيران"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأكد أن من العوامل الخارجية التي أفشلت الحصار كانت وقوف تركيا مع قطر بالدرجة الأولى، موضحا أن "قطر لن تنحني أبدا، ودول المقاطعة فشلت في إخضاع قطر وذلك بسبب ثقتنا في الله ولحمة الشعب مع القيادة وبعد نظر القيادة الحكيمة وجاهزية القوات المسلحة القطرية".