وقالت وكالة الأنباء السورية إن تفجيرات أخرى لعبوات ناسفة وذخائر من مخلفات الإرهابيين في منطقة القابون شرق دمشق تتم من الساعة 10.00 وحتى الساعة 12.00 اليوم الثلاثاء.
مصدر عسكري: وحدات الهندسة تفجر عبوات ناسفة بمخلفات الإرهابيين في حلب https://t.co/ChPge80b87— اخبار سوريا (@SyriaNewsApp) October 30, 2018
وما زال النزاع المسلح متواصلا في سوريا منذ عام 2011، وتم في نهاية عام 2017 الإعلان عن هزيمة تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا]. وما زالت عملية القضاء على الإرهابيين مستمرة في بعض المناطق السورية بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية.
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