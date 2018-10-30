أعلن مصدر عسكري أن وحدات الهندسة ستقوم بتفجير عبوات ناسفة وذخائر من مخلفات الإرهابيين في حيي الراموسة والفرافرة بمدينة حلب ومنطقة مسكنة بالريف الشرقي من الساعة 9.00 وحتى الساعة 14.30.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن تفجيرات أخرى لعبوات ناسفة وذخائر من مخلفات الإرهابيين في منطقة القابون شرق دمشق تتم من الساعة 10.00 وحتى الساعة 12.00 اليوم الثلاثاء.

مصدر عسكري: وحدات الهندسة تفجر عبوات ناسفة بمخلفات الإرهابيين في حلب https://t.co/ChPge80b87 — اخبار سوريا (@SyriaNewsApp) October 30, 2018

وما زال النزاع المسلح متواصلا في سوريا منذ عام 2011، وتم في نهاية عام 2017 الإعلان عن هزيمة تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا]. وما زالت عملية القضاء على الإرهابيين مستمرة في بعض المناطق السورية بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية.