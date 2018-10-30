اليمن... الحكومة تعود من السعودية

تحركت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، من العاصمة السعودية الرياض إلى عدن في اليمن.

القاهرة —سبوتنيك. ووصل رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك وأعضاؤها إلى مطار عدن الدولي قادمين من العاصمة السعودية الرياض.

© Sputnik . Ahmed Abdelwahab السعودية تفكك 12 ألف لغم "زرعها الحوثيون" في اليمن

وحسب مصدر حكومي لوكالة "سبوتنيك" فإن الحكومة اليمنية ستباشر مهامها من العاصمة المؤقتة عدن بصورة دائمة، بعد اتفاقها مع التحالف العربي على تسهيل عملها ودعمها وتثبيت وجودها لتتمكن من تحسين الأوضاع الاقتصادية وتقديم الخدمات الأساسية في المقام الأول ومعالجة الاختلالات في الهيكل الإداري للدولة.

وأعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي "عدن" عاصمة مؤقتة بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء مطلع 2015، لكن الصعوبات الأمنية حالت دون استقرار الرئيس والحكومة بشكل دائم.

واتخذ هادي وحكومته العاصمة السعودية الرياض مقرا مؤقتا لممارسة المهام عقب سيطرة عقب سيطرة مسلحي جماعة أنصار الله"الحوثيين" على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في يناير/ كانون الثاني 2015.