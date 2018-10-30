اليمن... الحكومة تعود من السعودية

القاهرة —سبوتنيك. ووصل رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك وأعضاؤها إلى مطار عدن الدولي قادمين من العاصمة السعودية الرياض.
وأعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي "عدن" عاصمة مؤقتة بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء مطلع 2015، لكن الصعوبات الأمنية حالت دون استقرار الرئيس والحكومة بشكل دائم.
واتخذ هادي وحكومته العاصمة السعودية الرياض مقرا مؤقتا لممارسة المهام عقب سيطرة عقب سيطرة مسلحي جماعة أنصار الله"الحوثيين" على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في يناير/ كانون الثاني 2015.
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