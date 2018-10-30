وزيرة الدفاع الفرنسية تصدم السعودية بتصريحات عن حرب اليمن

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، إن باريس تمارس ضغوطا بالتعاون مع الأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى حل سياسي في اليمن، لأنه لا فائدة من الحل العسكري.

باريس — سبوتنيك. وقالت بارلي في تصريحات لإذاعة "بي أف إم" الفرنسية، إن "حرب اليمن لا مخرج لها"، مضيفة "حان الوقت لكي تكف حرب اليمن".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... "أنصار الله" تستعيد مواقع عسكرية جنوب الحديدة

وتابعت الوزيرة: "فرنسا تمارس ضغوطات بالتعاون مع الأمم المتحدة لكي يتم التوصل لحل سياسي في اليمن ، لأن الحل العسكري لن يؤدي إلى أي مكان".

ويعاني اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها المملكة العربية السعودية عبر تحالف عسكري تقوده منذ مارس/ آذار 2015، دعما لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي، وذلك عقب استيلاء "الحوثيين" على العاصمة صنعاء ومدن يمنية عدة وإزاحة الرئيس.