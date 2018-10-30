سقوط قتلى وجرحى أغلبهم من النساء في هجوم إرهابي شرقي العراق

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، 30تشرين الأول/أكتوبر، سقوط قتلى وجرحى أغلبهم من النساء إثر تفجير استهدف قرية في محافظة ديالى، شرق العراق.

وأوضح المركز في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، أن اعتداء إرهابي بواسطة عبوة ناسفة على الطريق العام المؤدي إلى قرية بابا محمود الواقعة في أطراف قضاء خانقين بمحافظة ديالى، أسفر عن مقتل مواطنين إثنين.

© AFP 2018 / حصيلة الاعتداء الإرهابي في سوق القيارة شمالي بغداد

وأضاف المركز، كما أسفر الانفجار، عن إصابة 7 مواطنين أخرين، بجروح متفاوتة، منوها إلى أن أغلب الضحايا من النساء.

ويقع قضاء خانقين بالقرب من الحدود العراقية — الإيرانية، بمحافظة ديالى، شرقي العاصمة، بغداد.

وشددت السلطات العراقية، الإجراءات الأمنية بمشاركة قوات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، تزامنا مع توافد مئات الآلاف من الزوار لإحياء ذكرى عاشوراء.

يذكر أن العاصمة العراقية بغداد وبعض مدن العراق، تشهد بين فترة وأخرى تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.