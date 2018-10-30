ماذا فعل النائب العام السعودي في 75 دقيقة بتركيا

قضى النائب العام السعودي، سعود المعجب، 75 دقيقة، مع نظيره التركي، عرفان فيدان، بعد وصول الأول إلى تركيا أمس.

وبحث النائب العام السعودي، مع نظيهر التركي، ملابسات مقتل قضية جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية، حسب صحيفة الوطن السعودية.

© AP Photo / Presidential Press Service أردوغان: علينا حل جريمة قتل خاشقجي فلا داعي للمماطلة التي تهدف لإنقاذ شخص ما

ووصل المدعي العام السعودي، سعود المعجب، ونظيره التركي عرفان فيدال، اليوم الثلاثاء، إلى القنصلية السعودية في إسطنبول التي قتل فيها الصحفي جمال خاشقجي.

وكان النائب العام السعودي غادر رفقة نظيره التركي الاجتماع الثاني الذي أقيم على هامش التحقيقات الجارية حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفق وكالة الأناضول.

وكان الاجتماع الأول والذي عقد يوم أمس الاثنين، قد استمر لمدة ساعة و15 دقيقة.

وأعلن النائب العام السعودي، منذ أسبوعين، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.