سانا: انفجار لغم زرعته إسرائيل في أحد التلال المحيطة بالجولان السوري

انفجر لغم أرضي، اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر/تشرين الأول، في أحد التلال المحيطة ببلدة مجدل شمس بالجولان السوري.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن لغم أرضي زرعته إسرائيل في أحد التلال المحيطة ببلدة مجدل شمس بالجولان السوري، انفجر اليوم الثلاثاء، حيث يعتصم عدد من الرافضين لانتخابات المجالس المحلية التي تجريها إسرائيل.

وذكرت الوكالة، في خبر عاجل: "انفجار لغم أرضي زرعته قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحد التلال المحيطة بمكان الاعتصام في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل".

#عاجل || #سانا

انفجار لغم أرضي زرعته قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحد التلال المحيطة بمكان الاعتصام في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل. — سانا عاجل (@SanaAjel) October 30, 2018

وأضافت "سانا"، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت بالرصاص الحي وقنابل الغاز السام على المعتصمين في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل الرافضين لإجراء ما تسمى انتخابات المجالس المحلية واعتقلت عددا منهم".