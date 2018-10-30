سانا: انفجار لغم زرعته إسرائيل في أحد التلال المحيطة بالجولان السوري

وقالت وكالة الأنباء السورية إن لغم أرضي زرعته إسرائيل في أحد التلال المحيطة ببلدة مجدل شمس بالجولان السوري، انفجر اليوم الثلاثاء، حيث يعتصم عدد من الرافضين لانتخابات المجالس المحلية التي تجريها إسرائيل.
وذكرت الوكالة، في خبر عاجل: "انفجار لغم أرضي زرعته قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحد التلال المحيطة بمكان الاعتصام في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل".
#عاجل || #سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) October 30, 2018
انفجار لغم أرضي زرعته قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحد التلال المحيطة بمكان الاعتصام في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.
وأضافت "سانا"، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت بالرصاص الحي وقنابل الغاز السام على المعتصمين في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل الرافضين لإجراء ما تسمى انتخابات المجالس المحلية واعتقلت عددا منهم".
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