إصابة أطفال إثر تفجير في الموصل شمالي العراق

أصيب عدد من الأطفال بجروح متفاوتة أحدهم حالته خطرة، نتيجة تفجير من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى شمالي العراق.

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا ً عن مصدر أمني، عصر اليوم الثلاثاء، 30 أكتوبر/تشرين الأول، بإصابة أطفال بجروح متفاوتة أحدهم حالته خطرة، إثر تفجير من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، في مركز محافظة نينوى، شمالي البلاد.

© AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye الحشد الشعبي يحبط عملية تسلل لعناصر "داعش" غربي الموصل

وأضاف المصدر، أن أحد الأطفال، إصابته خطرة، وحالته حرجة، منوها إلى أن المصابين الثلاث تم نقلهم إلى مستشفى الجمهوري "الكائن في حي الشفاء في الساحل الأيمن من الموصل"، لتلقي العلاج.

يذكر أن الساحل الأيمن، الغربي من الموصل ثاني أكبر مدن العراق سكانا، بعد العاصمة بغداد، مازال يحوي الكثير من المخلفات الحربية والعبوات الناسفة والمواد الخطرة التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، الذي خسر سطوته في أواخر أغسطس/آب العام الماضي، بتقدم القوات العراقية.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من تنظيم "داعش" الإرهابي، في ديسمبر/ كانون الأول 2017 بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب ضد الإرهاب في مساحات شاسعة شمالي ووسط وغربي البلاد.

لكن القوات العراقية تواصل عمليات التفتيش والمداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل للعناصر الإرهابية عبر الحدود.