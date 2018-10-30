دولة خليجية تسعى لنقل نظام مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية

وتعتزم كوريا الجنوبية نقل نظامها لمكافحة الفساد إلى دولة قطر، وحسب وكالة الأنباء يونهاب.
ويأتي إبرام هذه مذكرة التفاهم وفقا لمقترح من قطر.
وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية قد اقترح على كوريا الجنوبية نقل خبراتها في مكافحة الفساد مثل تطوير مؤشرات النزاهة للهيئات العامة خلال جمعية الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي في فيينا، عاصمة النمسا.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون كوريا الجنوبية وقطر في تقاسم الخبرات في مجال الشفافية والنزاهة، وتطوير مؤشرات النزاهة ونظام تقييمها، وتطوير برامج التعليم لمكافحة الفساد خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وتقدم لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية برنامج التدريب للوفد القطري الذي يقوم بزيارة كوريا الجنوبية لحضور حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، بشأن سياسة كوريا الجنوبية لمكافحة الفساد لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم 31 أكتوبر/ تشرين الثاني.
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