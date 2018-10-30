اعتقال إرهابي أثناء محاولته نسف منزلا لمنتسب في الجيش العراقي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، اليوم الثلاثاء، اعتقال متهم أثناء محاولته استهداف منزل أحد منتسبي الجيش، في شمالي بغداد.

وأوضح معن، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم،:

© AFP 2018 / MOADH AL-DULAIMI العراق يحصن أكبر حقوله وحدوده مع سوريا منعا لتسلل "الدواعش"

"إن مفارز مديرية استخبارات، وإرهاب محافظة كركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تلقي القبض على احد المتهمين وهو يقوم بزرع عبوة ناسفة أمام دار احد منتسبين الجيش العراقي، في حي دوميز، في محافظة كركوك، شمال البلاد".

وأكد معن، تسليم المتهم إلى الجهات التحقيقية لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من تنظيم "داعش" الإرهابي، في ديسمبر/ كانون الأول 2017 بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب ضد الإرهاب في مساحات شاسعة شمالي ووسط وغربي البلاد.

لكن القوات العراقية تواصل عمليات التفتيش والمداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل للعناصر الإرهابية عبر الحدود.