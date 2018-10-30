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15:38 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    علم لبنان

    نائب لبناني: لن تتشكل الحكومة بدون تمثيل المعارضة السنية

    © AP Photo / Hussein Malla
    العالم العربي
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    اعتبر عضو لقاء النواب السنة المستقلين، النائب فيصل كرامي، أن الحكومة اللبنانية لن تتشكل إلا بتمثيل صحيح يعكس نتائج الانتخابات النيابية التي قامت على أساس "النسبية" والتي من خلالها تمثلت كل القوى السياسية الأساسية في لبنان باستثناء المعارضة السنية.

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    وقال كرامي في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "طبعا لن يكون هناك حكومة بدون تمثيل المعارضة السنية، نحن لا نطلب من الرئيس المكلف سعد الدين الحريري أن يقتطع من حصة "تيار المستقبل" أو من حصته، نحن لسنا من حصة أحد، نحن من حصة ناخبينا الذين انتخبونا ومن حصة الوكالة التي أعطيت لنا من الناس".

    وأشار إلى أن تشكيل الحكومة يعود إلى الرئيس المكلف، وأن من يؤخر تشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف، لأنه لا يعترف بنتائج الانتخابات النيابية.

    وأضاف كرامي: "حزب الله" و رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المردة" سليمان فرنجية وكل الحلفاء يقفون معنا بمطلبنا المحق بتمثيلنا بحكومة وحدة وطنية، وعلاقتنا معهم ليست علاقة عابرة وإنما هي علاقة استراتيجية مبنية على المبادئ ودائماً كنا إلى جانب بعض في كل المعارك وهم حددوا عنوان المعركة وهي "المعيار الواحد" لذلك من ضمن المعيار الواحد لا يجوز أن تمثل كل الطوائف بثنائيات وثلاثيات إلا الطائفة السنية تمثل بأحادية، وهناك 45 % من الطائفة السنية خارج "تيار المستقبل.

    ولفت إلى أن لاشيء يمنع بأن تجتمع كل التيارات في جبهة واحدة بعد الانتخابات النيابية وهذا ليس بجديد على السياسة اللبنانية، مشددا على أن "هذه الجبهة نشأت مباشرة بعد الانتخابات النيابية وقبل تكليف الرئيس سعد الدين الحريري بتشكيل الحكومة، لذلك هي موجودة وستستمر بعد تشكيل الحكومة".

    وشدد كرامي على أنه، يجب أن يكون هناك موقف سريع لأن البلد لم يعد يحتمل الانتظار، ونتمنى أن تحل هذه الأمور بشكل ودي كما بدأنا بشكل ودي نحن بدأنا بتسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة وهذا أكبر دليل أننا نريد التعاون مع كل الأطراف من أجل إنقاذ البلد.

    وأشار إلى أنه "لا يوجد أي مشاورات أو اتصالات أو مفاوضات مع الرئيس المكلف وهذا شيء مستغرب من رئيس حكومة لا يريد أن يتعاطى مع نصف الشارع السني ومع نواب منتخبين".

    وعن الأوفر حظاً لتمثيل المعارضة السنية في الحكومة قال كرامي:"نكرر أن الـ6 على قلب رجل واحد ولا مانع لدينا من هو الوزير المهم أن تنكسر هذه الأحادية والحصرية في الشارع السني كما هي في كل الطوائف والمذاهب الأخرى".

    ويتضمن لقاء النواب السنة المستقلين 6 نواب هم، فيصل كرامي، جهاد الصمد، الوليد سكرية، قاسم هاشم، وعبد الرحيم مراد وعدنان طرابلس.

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    الكلمات الدلالية:
    المعارضة السنية, مشاورات, مفاوضات, الانتخابات النيابية, تشكيل حكومة جديدة, وكالة سبوتنيك, حزب الله, سعد الحريري, لبنان
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