ماذا فعل النائب العام السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول (فيديو)

غادر النائب العام السعودي سعود المعجب، قنصلية بلاده في إسطنبول التي زارها للتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، "دخل المعجب والوفد الذي يرافقه قنصلية بلاده في الساعة 12:05 بالتوقيت المحلي لتركيا، وبقي فيها قرابة ساعة ونصف.

دخل النائب العام السعودي سعود المعجب والوفد الذي يرافقه #القنصلية_السعودية في الساعة 12:05 بالتوقيت المحلي لتركيا وبقي فيها قرابة ساعة ونصف للتحقيق في مقتل الصحفي السعودي #جمال_خاشقجي#القنصلية_السعودية #السعودية #اغتيال_خاشقجيhttps://t.co/NwNYOhGRot pic.twitter.com/jrsVIjZLkS — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 30, 2018

وكانت الأناضول، أعلنت أمس عقد لقاء بين النائب العام السعودي سعود المعجب ونظيره بمدينة إسطنبول التركية، عرفان فيدان، في القصر العدلي للمدينة، في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وذكرت أن النائب العام السعودي غادر القصر العدلي بمدينة إسطنبول عقب اجتماعه مع فيدان لمدة ساعة و15 دقيقة، كما عقد الطرفين لقاء ثانيا اليوم الثلاثاء في القصر العدلي التركي.

وأعلن النائب العام السعودي، منذ أسبوعين، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.