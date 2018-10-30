الكويت تعلن عن 5 مشاريع بالاشتراك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن العوضي، قوله: "المشاريع المطروحة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستشمل مجالات، البترول، والبيئة، والطب النووي؛ إضافة إلى الزراعة والمياه".
وأكد المسؤول الكويتي، أن التعاون مع هذه الوكالة الدولية، لإقامة مثل هذه المشاريع الحيوية، له دور كبير في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية، وتلبية الاحتياجات المحلية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الكويتية.
وتشارك الكويت في عدة مشاريع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2020 — 2021.
ومن بين هذا المشاريع، مشروع تطبيق التقنيات النووية لتحسين الإنتاج، وكفاءة استخدام المياه لبعض محاصيل العلف، ومشروع تطبيق احداث الطفرة الوراثية لتحسين محصول الشعير في الظروف البيئية القاسية، وغيرها.
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