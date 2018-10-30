الكويت تعلن عن 5 مشاريع بالاشتراك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن المفوض التنفيذي وضابط الاتصال الوطني الكويتي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نادر العوضي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده طرحت 5 مشاريع جديدة للتعاون مع الوكالة، ووضعت ميزانية لها تقدر بنحو 600 مليون يورو أوروبي (حوالي 685 مليون دولار أمريكي).

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن العوضي، قوله: "المشاريع المطروحة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستشمل مجالات، البترول، والبيئة، والطب النووي؛ إضافة إلى الزراعة والمياه".

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED أمير الكويت: آمل ألا يؤدي تحسن أسعار النفط إلى عرقلة مسار الإصلاح

جاء ذلك على هامش اجتماع مراجعة وتقييم المشاريع الكويتية مع خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في العاصمة النمساوية فيينا.

وأكد المسؤول الكويتي، أن التعاون مع هذه الوكالة الدولية، لإقامة مثل هذه المشاريع الحيوية، له دور كبير في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية، وتلبية الاحتياجات المحلية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الكويتية.

وتشارك الكويت في عدة مشاريع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2020 — 2021.

ومن بين هذا المشاريع، مشروع تطبيق التقنيات النووية لتحسين الإنتاج، وكفاءة استخدام المياه لبعض محاصيل العلف، ومشروع تطبيق احداث الطفرة الوراثية لتحسين محصول الشعير في الظروف البيئية القاسية، وغيرها.