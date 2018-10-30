دمشق توجه رسالة لمجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيلية على السوريين في الجولان

استنكرت وزارة الخارجية السورية، إجراء انتخابات المحليات الإسرائيلية في هضبة الجولان، ووصفتها بمحاولة "شرعنة وتكريس الاحتلال".

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، 30 أكتوبر/تشرين الأول، إن "ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترمي إلى شرعنة وتكريس الاحتلال وتطبيق القانون الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

© REUTERS / Baz Ratner بعد اعتصام الجولان ضد إجراءات إسرائيلية... أهالي القنيطرة يحتشدون لدعم الموقف

وأضافت: "سوريا تجدد تأكيدها على أن الجولان العربي السوري المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها وستعمل على إعادته إلى الوطن الأم عاجلا أم آجلا بكل السبل والوسائل المتاحة".

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي "بالتحرك العاجل لحفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل وإلزام إسرائيل باحترام قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة ووقف سياساتها الاستيطانية غير القانونية وإجراءاتها القمعية بحق أهلنا في الجولان".

الجدير بالذكر أن الإسرائيليين يصوتون، اليوم الثلاثاء، في الانتخابات المحلية، في وقت رفض عدد من المتظاهرين من الدروز والعرب إجراء الانتخابات في بلدتي مسعدة وبقعاتا بهضبة الجولان المحتلة.