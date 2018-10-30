خبير سياحي مصري: وصول الرحلة الروسية إلى شرم الشيخ "بشرى خير"

وصف الخبير السياحي أحمد الشريف، أول رحلة روسية جاءت من كازاخستان إلى شرم الشيخ، أمس الاثنين، بأنها "بشرى خير وسعادة".

وقال الشريف، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن الرحلة التي بدأت من روسيا إلى كازاخستان، ثم جاءت مباشرة إلى شرم الشيخ، وعلى متنها 223 روسيا، كانت السبب في انتعاشة كبيرة شهدتها الأسواق أمس.

© REUTERS / Pavel Golovkin وكالة السياحة الروسية: شركاتنا مستعدة لاستئناف طيران "الشارتر" إلى مصر

وأضاف "عدد كبير من أصحاب الفنادق والقرى السياحية في شرم الشيخ والغردقة والمدن السياحية التي يفضلها السياح الروس، بدأوا استعداداتهم للموسم الشتوي مبكرا، على أمل أن تصل رحلات الشارتر الروسية قريبا، وهذه الرحلة أنعشت الأمل في القلوب".

ولفت الخبير السياحي أحمد الشريف إلى أن السياحة الروسية تمثل أهمية كبرى للسوق السياحي المصري، حيث أنها كانت تمثل أكثر من ثلث السياحة الوافدة إلى مصر قبل حادث الطائرة الروسية في سيناء، الذي وقع في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وأوضح الخبير السياحي المصري أن غدا الأربعا، 31 أكتوبر/تشرين الأول، يوافق الذكرى السنوية الثالثة لسقوط الطائرة الروسية، حيث تعتزم محافظة جنوب سيناء إحياء هذه الذكرى، من خلال إقامة قداس وصلوات، وحفل لتأبين ضحايا الطائرة، التي استهدفها الإرهابيون فوق سيناء.

ووصلت أول طائرة من روسيا، أمس الاثنين، إلى مطار شرم الشيخ وعلي متنها 223 سائحا روسيا، وكان خط سير الرحلة من روسيا إلى كازاخستان، ومن كازاخستان إلى شرم الشيخ.

وقامت شركة نفر تورز للسياحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بجنوب سيناء ومطار شرم الشيخ ومحافظ جنوب سيناء، لتنظيم استقبال مشرف، يشجع الروس للقدوم إلي مصر عبر كازاخستان، إلى أن تقوم الحكومة الروسية بفتح الطيران المباشر.

وكان محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، قال في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، بمناسبة اقتراب الذكرى الثالثة لحادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، إن محافظة جنوب سيناء سوف تحيي هذه الذكرى، من خلال إقامة حفل تأبين وصلاة وقداس.

ولفت المحافظ إلى أن تزامن هذه الذكرى الحزينة، مع إحياء ملتقى الأديان، يعد رسالة واضحة للإرهاب، بأنه لن ينتصر على مصر، وأن بلادنا آمنة ولن تتراجع عن حربها ضد الإرهاب حتى تنتصر عليه، وهي ذكرى لن تمحى من ذاكرة المصريين أبدا.