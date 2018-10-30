بصاروخ باليستي... "أنصار الله" تقصف معسكرا سعوديا في عسير

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) استهداف معسكر للجيش السعودي والقوات اليمنية في قطاع عسير جنوب غربي المملكة، بصاروخ باليستي من نوع "بدر 1".

القاهرة — سبوتنيك. ذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لـ"الحوثيين" اليوم الثلاثاء: أن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "بدر 1" على معسكر للغزاة والمنافقين في عسير".

© REUTERS / MOHAMMAD HAMED اليمن... الحكومة تعود من السعودية

وتعلن جماعة " أنصار الله "، من حين إلى آخر، عن شن غارات بطائرات من دون طيار، وإطلاق صواريخ باليستية تستهدف قوات الجيش اليمني، ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.

وتتهم الرياض إيران بتزويد "الحوثيين" بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مسيرة وقوارب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9500 حالة وفاة مدنية، وتقول إن غالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.