اليمن... الجيش يضبط شحنة أسلحة لـ"أنصار الله"

أعلن الجيش اليمني في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في العاصمة صنعاء.

القاهرة — سبوتنيك. نقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" اليوم الثلاثاء، عن قائد فرع الشرطة العسكرية في محافظة مأرب العميد ناجي منيف قوله: "إحدى النقاط التابعة لقوات الشرطة العسكرية على طريق (مأرب — صنعاء) تمكنت من ضبط شحنة أسلحة متنوعة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء".

وأوضح العميد منيف: "الشحنة تحتوي على صواريخ حرارية، وقذائف ( آر بي جي ) وأسلحة الكلاشنكوف بالإضافة إلى معدلات وكميات كبيرة من الذخائر بمختلف أنواعها".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل حول مصدر تلك الأسلحة.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9500 حالة وفاة مدنية، وتقول إن غالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.