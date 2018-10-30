وفد أمني مصري يصل غزة لبحث "المصالحة الفلسطينية"

وأضاف المصدر: "زيارة الوفد المصري هي الخامسة له خلال الشهر الحالي في محاولة لدفع عجلة المصالحة الفلسطينية إلى الأمام وتضييق الهوة بين حركتي فتح وحماس لتقريب وجهات النظر والسير قدما نحو إنهاء الانقسام الداخلي القائم منذ 11 عاما".
وتابع المصدر: "يلتقي الوفد المصري بعدد من قادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لوضع الترتيبات في إتمام المصالحة، التي تشرف عليها الاستخبارات المصرية وترعاها في إطار جهودها المستمرة لبلوغ الاتفاق".
وتبذل مصر، من خلال جهاز الاستخبارات العامة، مساع حثيثة لتضييق الهوة بين حركتي فتح وحماس لبلوغ المصالحة الفلسطينية الداخلية وإنهاء الانقسام المستمر منذ العام 2007، عبر تقريب وجهات النظر لتنفيذ الاتفاق الذي فشل مرات عديدة بفعل التعنت من قبل الفصائل المتخاصمة على الساحة السياسية.
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