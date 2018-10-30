وفد أمني مصري يصل غزة لبحث "المصالحة الفلسطينية"

وصل إلى قطاع غزة، وفد أمني مصري لمتابعة بحث ملفي المصالحة الوطنية الفلسطينية والتهدئة مع إسرائيل، وهي الزيارة الخامسة، التي يقوم بها الوفد للقطاع خلال شهر.

© REUTERS / Amir Cohen الجيش الإسرائيلي يجري تقييما أمنيا على حدود غزة

رام الله — سبوتنيك . قال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "الوفد المصري، الذي يترأسه مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز الاستخبارات العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، سيجري لقاءات عدة مع قادة حركة حماس لبحث ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية بين حركتي فتح وحماس".

وأضاف المصدر: "زيارة الوفد المصري هي الخامسة له خلال الشهر الحالي في محاولة لدفع عجلة المصالحة الفلسطينية إلى الأمام وتضييق الهوة بين حركتي فتح وحماس لتقريب وجهات النظر والسير قدما نحو إنهاء الانقسام الداخلي القائم منذ 11 عاما".

وتابع المصدر: "يلتقي الوفد المصري بعدد من قادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لوضع الترتيبات في إتمام المصالحة، التي تشرف عليها الاستخبارات المصرية وترعاها في إطار جهودها المستمرة لبلوغ الاتفاق".

وتبذل مصر، من خلال جهاز الاستخبارات العامة، مساع حثيثة لتضييق الهوة بين حركتي فتح وحماس لبلوغ المصالحة الفلسطينية الداخلية وإنهاء الانقسام المستمر منذ العام 2007، عبر تقريب وجهات النظر لتنفيذ الاتفاق الذي فشل مرات عديدة بفعل التعنت من قبل الفصائل المتخاصمة على الساحة السياسية.