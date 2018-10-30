توجيهات باستبعاد المتخلفين عن الجيش السوري من التقدم للوظائف الحكومية

وجه مجلس الوزراء السوري بضرورة إعطاء الأولوية في التعيين في الوظائف الحكومية لمن أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش العربي السوري، وذلك في إطار خطته لتطوير آليات التعيين في الوظائف.

نقل موقع "الوطن أون لاين" السوري عن صفحة رئاسة مجلس الوزراء السوري على "الفيسبوك" أن مجلس الوزارء وجه بإدراج أولوية التعيين لمن أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش العربي السوري.

وأوضحت الصفحة أن ذلك يجب أن يتم إثباته من خلال وثيقة (بيان وضع) حول تأدية الخدمة الإلزامية والاحتياطية واستبعاد كل من تخلف عن تأدية الخدمة الإلزامية والاحتياطية من التقدم للمسابقات العامة.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم.

وقال مدير إدارة التجنيد العام اللواء سامي محلا إن المرسوم رقم 18 لعام 2018 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد يقضي "بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي ويسقط العقوبات عن الجرائم والمخالفات التي ارتكبت من قبل المكلفين بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية قبل تاريخ 9-10- 2018"، حسب وكالة الأنباء السورية.