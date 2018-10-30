قرار عاجل بعد توجيه ألفاظ خارجة وشتائم لولي العهد السعودي

أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سليم جريصاتي، توجيها عاجلا إلى النائب العام بشأن مقال ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، وجه جريصاتي النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، سندا للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تحريك دعوى الحق العام بحق كل من كاتب المقال المنشور بصحيفة "الديار" تحت عنوان "دعوة من الديار الى البخاري لزيارتها".

© REUTERS / مجلس الوزراء السعودي يناقش تصريحات محمد بن سلمان

كما وجه بالتحقيق مع الناشر والمدير المسؤول لما تضمنه المقال المذكور من عبارات نابية وغير مألوفة في العمل الصحفي وتمس بولي العهد السعودي وتعكر صلات لبنان بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي ينطبق عليه وصف الجرائم المنصوص عليها في المادتين 288 و 292 عقوبات.

ويتضمن المقال جُملا شديدة الإساءة بحق ولي العهد السعودي وألفاظا خارجة وشتائم، تترفع "سبوتنيك" عن ذكرها.

وسبق أن أحالت السلطات اللبنانية مقدم البرامج اللبناني هشام حداد للقضاء على خلفية سخريته من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في إحدى حلقات برنامجه الساخر "لهون وبس".

وكان حداد استضاف خبير التوقعات الفلكية ميشال حايك، في الحلقة التي عرضت الثلاثاء 23 كانون الثاني، وتضمنت توقعات لمشاهير وشخصيات عامة من بينها محمد بن سلمان، الذي نصحه ميشال حايك "بالتخفيف من تناول الوجبات السريعة".