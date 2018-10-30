في مواجهات مع الجيش اليمني... مقتل وإصابة 11 فردا من "أنصار الله"

تجددت المواجهات بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن: "قتل خمسة من ميليشيا الحوثي الانقلابية وأصيب ستة آخرون خلال مواجهات دارت شمال جبال العويد والبركنة في جبهة مقبنة غرب تعز، اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان " أنصار الله " شن هجوم على الجيش في جبهة حمير بمديرية مقبنة، أوقع قتلى وجرحى في صفوف العسكريين.

وكانت القوات الحكومية أعلنت مطلع يوليو/ تموز الماضي، استعادة مناطق في مديرية مقبنة تقدر مساحتها بـ60 كيلو مترا مربعا تضم سبع قرى ومواقع هامة بينها سلسلة جبال العويد الاستراتيجية وتلال النوبة وقرى أخرى محيطة بجبل الحصن المطل على عزلة الأخلود.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9500 حالة وفاة مدنية، وتقول إن غالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.