صنعاء ترد على ماتيس بخصوص سيادة اليمن

عبرت حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، اليوم الثلاثاء، عن رفضها تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، بشأن تسوية لإيقاف الحرب، ترتكز على تقسيم اليمن إلى مناطق مع حكم ذاتي بعد عملية تدريجية لنزع السلاح.

القاهرة — سبوتنيك. نقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله" عن وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ، المهندس هشام شرف، قوله: "اليمن بلد ذو سيادة ولسنا ممن تعطى له الأوامر ولن نقبل بانتقاص سيادة البلد".

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وأضاف: "تصريحات ماتيس تخصه ومستعدون لأي مبادرة لا تمس بالثوابت الوطنية".

وتابع: "ندافع عن بلدنا ولا نقبل بما يضر سيادته، وملف الصواريخ يخص اليمن وتأمينه، ولم نعتد على أحد قبل العدوان".

واعتبر شرف "تصريح وزير الدفاع الأمريكي في قضية سياسية يؤكد أن واشنطن تنظر لليمن من جانب عسكري".

وأكد أنه "لولا دعم الدول الكبرى من أمريكا وبريطانيا للنظام السعودي لما كان هناك عدوان على اليمن".