السعودية تنوي التنازل عن ديون بأكثر من 6 مليارات دولار للدول الفقيرة

قال بيان لمجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء إن المملكة تعتزم التنازل عن ديون مستحقة لها بأكثر من ستة مليارات دولار للدول الفقيرة.

ولم يذكر البيان تلك الدول، لكنه قال إن ذلك يأتي في إطار "دعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، ومن ذلك مبادرة المملكة في الإعفاء من الديون للدول الأقل نموا".

وكان المجلس قد اجتمع اليوم الثلاثاء، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وانتهى إلى عدة قرارات جديدة.

© REUTERS / POOL New قرارات ملكية جديدة في السعودية

كما تناول مجلس الوزراء "المكانة التي وصل إليها الاقتصاد في المملكة التي تؤكد النتائج الإيجابية للتدابير الإصلاحية التي بذلتها حكومة المملكة، والجهود التي بذلت ليصل الاقتصاد إلى وضع متقدم مقارنة باقتصادات الدول الأخرى، مشيرا في هذا السياق إلى ما حققته الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة (48%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وما حققه الإنفاق الحكومي حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة (25%) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، والذي أسهم بشكل فعّال في دعم النمو الاقتصادي"، بحسب "واس".