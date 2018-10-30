في مقدمتهم اليمن وسوريا... 35 مليار دولار مساعدات سعودية لـ 79 دولة حول العالم

بلغ إجمالي المساعدات الإنسانية السعودية الخارجية، في الفترة من (2007- 2018) أكثر من 132 مليار ريال سعودي، ما يعادل أكثر من 35 مليار دولار، فيما بلغ عدد المشاريع الإنسانية المقدمة نحو 1305 مشروعا في 79 دولة، نفذت عبر أكثر من 150 شريكا من المنظمات الدولية والأممية والوطنية، وحكومات الدول المستفيدة من المساعدات.

قال بيان صحفي للسفارة السعودية في القاهرة تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن تلك الأرقام وغيرها الكثير تكشف عنها "منصة بيانات المساعدات السعودية"، التي أنشأها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتشتمل على كل ما تقدمه المملكة من مساعدات إنسانية متنوعة حول العالم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

© REUTERS / HANDOUT السعودية تنوي التنازل عن ديون بأكثر من 6 مليارات دولار للدول الفقيرة

تقدم المملكة مساعدات نقدية وعينية في شكل منح إنسانية وخيرية وقروض ميسرة لتشجيع التنمية، كما تحوي بيانات المساعدات مبالغ مدفوعة والتزامات مالية، تدفع لاحقا.

وأضاف البيان، توجد العديد من الجهات السعودية المانحة منها "مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والمساعدات الإنسانية"، و"الصندوق السعودي للتنمية"، و"وزارة المالية السعودية"، وتغطي المساعدات قطاعات إنسانية وتنموية وخيرية عدة من أهمها: المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الطوارئ، التعليم، المياه، الصحة العامة، النقل، الأعمال الخيرية الدينية والاجتماعية، توليد الطاقة وإمدادها، الزراعة، إضافة إلى قطاعات أخرى متنوعة.

توزعت المشاريع السعودية على خمس قارات، هي: آسيا بمبلغ يتخطى 22.4 مليار دولار، وعدد مشاريع 1004، تليها إفريقيا بمبلغ 9.97 مليار دولار، وعدد مشروعات 273، تليها أوروبا بمبلغ 379.0 مليون دولار، في 12 مشروع، ثم أمريكا الشمالية بمبلغ 376.3 مليون دولار، في 8 مشاريع، تليها قارة أوروبا وآسيا الوسطى، بمبلغ 170.3 مليون دولار، في 8 مشاريع أيضا.

وكانت أعلى خمس دول مستفيدة من المساعدات المقدمة من السعودية، اليمن بـ 290 مشروعا بمبلغ إجمالي 14 مليار دولار، تليها سوريا بـ 153 مشروعا بمبلغ إجمالي 3 مليارات دولار، واحتلت مصر المرتبة الثالثة بـ 20 مشروعا بمبلغ إجمالي ملياري دولار، في حين احتلت النيجر المرتبة الرابعة بـ 7 مشاريع بمبلغ إجمالي مليار و230 مليون دولار، وشملت موريتانيا 14 مشروعا في المرتبة الخامسة من المساعدات السعودية، بمبلغ إجمالي بلغ مليار و219 مليون دولار.