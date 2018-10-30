بعدما اطمأن على طفل سقط أثناء مرور موكبه... الوفد الأمني المصري يغادر غزة

غادر الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الثلاثاء، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون "إيرز".

رام الله — سبوتنيك. وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، قد استقبل ظهر اليوم، وفدًا أمنيًا مصريًا، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية، في مكتبه بغزة.

