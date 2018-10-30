بين "باريس" و"باليرمو"... من يحل "أزمة ليبيا"

موسكو — سبوتنيك. وقال النايض في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "يجب أن يبدأ مؤتمر باليرمو من حيث انتهى مؤتمر باريس، أي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا لنتائج مؤتمر باريس، والتي من المفترض أن تعقد في 10 ديسمبر/ كانون الأول".
وحذر النايض من تأخير إجراء الانتخابات في ليبيا قائلا: "هذا الشعب ليس لديه أي خدمات، لا من الناحية الطبية ولا التعليمية ولا المواصلات ولا الكهرباء، يعني كل الأمور حقيقة منهارة، الشعب الليبي الآن في أزمة عميقة، ولن يحل هذه الأزمة إلا حكومة شرعية منتخبة، تكون مدعومة من الشعب الليبي، وتعبر عن إرادة الشعب الليبي، وهذا لا يأتي إلا من خلال صندوق الانتخابات".
وكانت أربعة وفود ليبية قد اجتمعت في باريس يوم 29 مايو/ أيار من العام الحالي، تمثل قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث مسألة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد.
وخرجت الوفود الأربعة بعد اجتماع باريس ببيان ختامي ينص على التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر 2018، على نحو جيد، مشددا على أن يلتزم القادة الليبيون بقبول نتائج الانتخابات والتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة، وأن يتعرض كل من يقوم بخرق العملية الانتخابية أو تعطيلها للمحاسبة.
كما أعلنت الحكومة الإيطالية في وقت سابق، أنها تعتزم تنظيم مؤتمر دولي في مدينة باليرمو، في 12 و13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لبحث حل للأزمة الليبية.
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