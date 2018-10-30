الحكومة البريطانية ترد على اتهامها بالعلم بمؤامرة "خاشقجي"

قال وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، اليوم الثلاثاء، إنه لم يكن لديه علم مسبق بـ"مؤامرة" سعودية ضد الصحفي، جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وبحسب وكالة "الأناضول". جاء ذلك في حديث له أمام جلسة استجواب في مجلس العموم البريطاني، ردا على تقارير صحفية تفيد بأن أجهزة الاستخبارات البريطانية كانت لديها معرفة مسبقة بما يدبر للصحفي السعودي.

مؤامرة ومسائل استخباراتية

© AFP 2018 / Ozan Kose مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تحث السعودية على كشف مكان جثة خاشقجي

ورفض هانت التعليق على ما أوردته صحيفة بريطانية مؤخرا بأن أجهزة الاستخبارات البريطانية كانت تعلم أن هناك "مؤامرة" لاختطاف خاشقجي، قائلا: "لن نتحدث عن مسائل استخباراتية". ومع ذلك أوضح أنه لم يكن على علم بمثل هذه المؤامرة.وأضاف: "المملكة العربية السعودية هي دولة تمثل مصدر قلق لوزارة الخارجية فيما يتعلق بحقوق الإنسان… ونحن نجري مناقشات منتظمة معهم حول مخاوفنا".وتابع: "لقد تحدثت، بشكل أوضح، من أي وزير خارجية غربي آخر، أنه إذا تبين أن القصص التي تتردد بشأن خاشقجي صحيحة، فإن ذلك لا يتماشى مع قيمنا".وتعليقا على ما تردد بشأن معرفة مسبقة لدى الاستخبارات البريطانية، بشأن المؤامرة ضد خاشقجي قال: "ليس بإمكان وزير خارجية، أو أي وزير آخر، أن يعلق على شؤون استخباراتية، لأسباب واضحة للغاية".

تدبير لشيء ما

وأردف: "لكني لم أكن على علم بهذا الهجوم"، قبل أن يضيف: "لقد صدمنا كغيرنا بسبب ما حدث".

وكانت صحيفة "صنداي إكسبريس" البريطانية، قالت إن مصدرا استخباراتيا بريطانيا أبلغها بأن أجهزة الاستخبارات البريطانية كانت تدرك، في البداية، أنه يتم التدبير لشيء ما، وذلك في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/ أيلول، أي قبل ثلاثة أسابيع من وصول خاشقجي إلى القنصلية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول.

وذكرت الصحيفة أن التفاصيل الاستخباراتية، كشفت عن أن معلومات "من بينها أوامر أولية لاعتقال خاشقجي، وإعادته إلى السعودية لاستجوابه".



وفي السياق، قالت وزيرة الخارجية في حكومة الظل، إميلي ثورنبيري، خلال جلسة مجلس العموم: "إذا صحت الادعاءات التي ترددت هذا الأسبوع، فسيكون ذلك أمرا خطيرا للغاية".

العدالة

وأضافت: "أن وزير خارجيتنا يقول حاليا إنه لا يعلم بتلك المؤامرة، فهل كانت أجهزة الاستخبارات على علم بها؟".

وأعلن النائب العام السعودي، منذ أسبوعين، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.