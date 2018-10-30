زيادة معدلات إنتاج النفط الليبي بحقل النافورة النفطي

أكد مصدر نفطي في شركة الخليج العربي للنفط، شرقي البلاد، اليوم الثلاثاء، على إدخال آبار جديدة للعمل في حقل النافورة النفطي جنوب شرق ليبيا، مشيرا إلى أن معدلات الإنتاج لهذه الآبار وصلت إلى ثلاثة آلاف برميل يوميا.

بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "إن من ضمن خطط شركة الخليج العربي للنفط في ما يتعلق بتطوير الحقول النفطية لرفع معدلات الإنتاج أنها استلمت إدارة العمليات الآبار، إال 2"، و"كي 3"، من إدارة هندسة الإنتاج، الواقعة في الامتياز 51 غير المشارك".

© AP Photo / نفط ليبيا يثير قلق الأمم المتحدة

وأضاف أنه "تم إدخال هذه الآبار التي تنتج طبيعيا على الخدمة، وتقدر القدرة الإنتاجية للبئر "إل 2" نحو 1649 برميل يوميا، وتقدر القدرة الإنتاجية للبئر "كي 3" نحو 1434 برميل يوميا، أي بمجموع نحو 3 آلاف برميل يوميا".

ويقع حقل النافورة التابعة لشركة الخليج العربي للنفط جنوب شرقي البلاد بين مدينة جالو وآجخرة، ويضم حقل النافورة غير مشارك المجمعات الفرعية 1، 3، 7، 8، 9 ويضخ إنتاجه عبر خط قطره 32 بوصة إلى ميناء رأس لانوف النفطي عن طريق منظومة أمال رأس لانوف، حيث تبلغ نسبة الاحتياطي نحو 39 بالمئة من الاحتياطي الكلي القابل للاسترداد بالوسائل التقليدية.