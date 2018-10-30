زيادة معدلات إنتاج النفط الليبي بحقل النافورة النفطي

بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "إن من ضمن خطط شركة الخليج العربي للنفط في ما يتعلق بتطوير الحقول النفطية لرفع معدلات الإنتاج أنها استلمت إدارة العمليات الآبار، إال 2"، و"كي 3"، من إدارة هندسة الإنتاج، الواقعة في الامتياز 51 غير المشارك".
ويقع حقل النافورة التابعة لشركة الخليج العربي للنفط جنوب شرقي البلاد بين مدينة جالو وآجخرة، ويضم حقل النافورة غير مشارك المجمعات الفرعية 1، 3، 7، 8، 9 ويضخ إنتاجه عبر خط قطره 32 بوصة إلى ميناء رأس لانوف النفطي عن طريق منظومة أمال رأس لانوف، حيث تبلغ نسبة الاحتياطي نحو 39 بالمئة من الاحتياطي الكلي القابل للاسترداد بالوسائل التقليدية.
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