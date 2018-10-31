طيران التحالف يستهدف مدينة صعدة اليمنية بـ 6 غارات

شن طيران التحالف العربي، اليوم الأربعاء، غارات على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن:"طيران التحالف استهدف بأربع غارات معسكر كهلان شرق مدينة صعدة"، مضيفا أن "التحالف قصف بغارتين مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة".

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS قيادي في "أنصار الله" يرد على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي

وذكر أن الجيش السعودي نفذ قصفا صاروخيا ومدفعيا مكثفا على مناطق في مديرية شدا غرب صعدة، كما استهدف بقصف مماثل مديرية باقم شمال المحافظة.

وعلى مقربة من الحدود اليمنية السعودية، شن طيران التحالف غارتين على مواقع لمسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في وادي جارة بقطاع جازان جنوب غربي السعودية، حسب المصدر.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 آذار/مارس 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.